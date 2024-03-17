(Воробьева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Воробьев Виктор Степанович