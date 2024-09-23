Schermer Heinrich Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchermer Heinrich Александрович

Schermer Heinrich Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1931 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шермер Аполония Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шермер Аполония Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шермер Мария

Мать ребёнка: Шермер Аполония Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шермер Аполония Георгиевна

Рождение ребёнка
15.08.1931

Сын: Шермер Виктор Генрихович Андреевич

Мать ребёнка: Шермер Аполония Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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