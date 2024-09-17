Абдуллина Мусавира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Рауф
Рождение ребёнка
16.12.1960
Сын: Абдуллина Гузель
Отец ребёнка: Абдуллин Рауф
Рождение ребёнка
06.08.1963
Сын: Абдуллин Разив
Отец ребёнка: Абдуллин Рауф
Рождение ребёнка
11.08.1970
Сын: Абдуллин Рустам
Отец ребёнка: Абдуллин Рауф
Смерть
Неизвестно