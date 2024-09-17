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Абдуллина Мусавира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Рауф

Рождение ребёнка
16.12.1960

Сын: Абдуллина Гузель

Отец ребёнка: Абдуллин Рауф

Рождение ребёнка
06.08.1963

Сын: Абдуллин Разив

Отец ребёнка: Абдуллин Рауф

Рождение ребёнка
11.08.1970

Сын: Абдуллин Рустам

Отец ребёнка: Абдуллин Рауф

Смерть
Неизвестно

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