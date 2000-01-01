Шубина Анастасия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Анастасия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Ангелина Даниловна

Отец ребёнка: Шубин Данил Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина София Даниловна

Отец ребёнка: Шубин Данил Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Данил Леонидович

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