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Егоров Виталий Викторович
Егоров Виталий Викторович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
25.01.1985
Пол
Мужской
Отец
Егоров Владимир Викторович
1957 г.р.
Мать
Клепцова (Егорова) Наталья Алексеевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1985
Отец:
Егоров Владимир Викторович
Мать:
Клепцова Наталья Алексеевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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