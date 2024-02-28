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Егоров Виталий Викторович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

25.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1985

Отец: Егоров Владимир Викторович

Мать: Клепцова Наталья Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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