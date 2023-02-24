Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Хоняк Андрей Павлович
Хоняк Андрей Павлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.1965
Пол
Мужской
Отец
Хоняк Павел Иванович
1940 г.р.
Мать
Хоняк Вера Николаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965
Отец:
Хоняк Павел Иванович
Мать:
Хоняк Вера Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия