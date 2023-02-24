Хоняк Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоняк Андрей Павлович

Хоняк Андрей Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1965

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965

Отец: Хоняк Павел Иванович

Мать: Хоняк Вера Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close