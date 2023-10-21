Макарова (Болтнева) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Болтнева) Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1916

Дочь: Шашкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Григорьеич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Василий Григорьеич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Григорьеич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Григорьеич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий Григорьеич

Смерть
Неизвестно
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