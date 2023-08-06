Третьякова Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1950
Сын: Третьяков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Третьякова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Третьяков Николай Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Третьякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972