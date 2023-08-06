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Третьякова Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1950

Сын: Третьяков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Третьякова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Третьяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Третьякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Третьяков Павел Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Иван Александрович

Смерть
1972
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