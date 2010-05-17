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Руссо Никита Антонович
Руссо Никита Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Руссо Оксана
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2010
Отец: не указан
Мать:
Руссо Оксана
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