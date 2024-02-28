Маркин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маркина Эмилия

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
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