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Шереметьева Мария Ивановна

Место рождения

Ивановка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.?.1896

Дата смерти

12.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Вероятно, март.
Рождение ребёнка
15.08.1918

Дочь: Трушина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Трутнев Павел

Ивановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостовая Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шереметьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайгородцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шереметьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шереметьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
12.03.1978
Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
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