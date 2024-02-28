Шереметьева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.?.1896
Дата смерти12.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Вероятно, март.
Рождение ребёнка
15.08.1918
Дочь: Трушина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Трутнев Павел
Ивановка, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовая Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шереметьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайгородцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шереметьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шереметьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шереметьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
12.03.1978
Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область