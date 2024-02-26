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Марфа Козьмина (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семен Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Прасковья Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Анисья Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Федор Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Авдотья Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Дмитрий Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иван Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марфа Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1790

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