Марфа Козьмина (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Семен Никифоров (Ич)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Прасковья Никифорова (Вна)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Анисья Никифорова (Вна)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Федор Никифоров (Ич)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Авдотья Никифорова (Вна)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Иван Никифоров (Ич)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марфа Никифорова (Вна)
Отец ребёнка: Никифор Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1790