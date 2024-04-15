Лавринов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавринов Анатолий

Мать: (Григорьева) Евгения Тарасовна

Рождение ребёнка
27.07.?

Сын: Александр Александрович Лавринов

Мать ребёнка: Лавринова Раиса

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавринов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Лавринова Раиса

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавринов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Лавринова Раиса

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавринова Раиса

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