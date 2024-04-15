Лавринов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавринов Анатолий
Рождение ребёнка
27.07.?
Сын: Александр Александрович Лавринов
Мать ребёнка: Лавринова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавринов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Лавринова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавринов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Лавринова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавринова Раиса