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Чулкова Ирина Риммовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Дата смерти

03.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: Чулков Рим Николаевич

Мать: Чулкова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
09.02.1982

Сын: Лебедев Денис Олегович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
21.03.1987

Сын: Лебедев Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Смерть
03.06.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
похоронена в СПб на ВО

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