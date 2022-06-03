Чулкова Ирина Риммовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1960
Дата смерти03.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Отец: Чулков Рим Николаевич
Мать: Чулкова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Владимир
Рождение ребёнка
09.02.1982
Отец ребёнка: Лебедев Владимир
Рождение ребёнка
21.03.1987
Сын: Лебедев Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир
Смерть
03.06.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
похоронена в СПб на ВО