Карманова Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1937
Дата смерти19.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1960
Сын: Карманов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Карманов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1987