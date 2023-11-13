Карманова Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1937

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1960

Сын: Карманов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Карманов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
17.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Алексей Андреевич

Смерть
19.12.1987
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