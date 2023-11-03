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Герасимов Дмитрий Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

30.06.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Герасимов Тарас Кузьмин

Мать: Герасимова Ирина

Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Герасимов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Военная служба
?.07.1847
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Крестьяне перешли в казачье сословие
Рождение ребёнка
02.11.1847

Дочь: Иулиания Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
06.07.1851

Сын: Герасимов Прокопий Дмитриев

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Герасимов Порфирий Дмитриев

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова

Смерть
30.06.1875
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
55 лет. Чахоткой
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