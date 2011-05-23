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Никитин Максим Витальевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2011

Отец: Никитин Виталий Юрьевич

Мать: Байжева Анастасия Игоревна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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