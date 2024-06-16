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Уханова Надежда Ивановна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Оралова (Догадаева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Уханова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Уханова Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Уханов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Уханов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Уханова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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