Уханова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Оралова (Догадаева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Уханова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Уханова Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Уханов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Уханов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Уханова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно