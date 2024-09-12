Заболотная (Васильева) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотный Михаил Феликсович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Заболотный Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Заболотный Михаил Феликсович
Смерть
Неизвестно