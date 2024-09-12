Заболотная (Васильева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотная (Васильева) Мария

Место рождения

Рачинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рачинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотный Михаил Феликсович

Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рачинцы, Хмельницька область
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Рождение ребёнка
05.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотный Михаил Феликсович

Рачинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Заболотный Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Заболотный Михаил Феликсович

Рачинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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