Иванова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949

Отец: Спириденков Василий Васильевич

Мать: Спириденкова Марина Львовна

Рождение ребёнка
25.10.1970

Сын: Иванов Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович

Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Иванов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович

Рождение ребёнка
13.03.1982

Дочь: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Вячеслав Маркович

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