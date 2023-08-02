Иванова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949
Рождение ребёнка
25.10.1970
Сын: Иванов Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Иванов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович
Рождение ребёнка
13.03.1982
Дочь: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Маркович
Бракосочетание
Неизвестно