Панькин Неизв Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькин Неизв Неизв

Место рождения

Лесной, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесной, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькина Наталья

Мать ребёнка: Панькина Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панькина Вера Петровна

Лесной, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькина Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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