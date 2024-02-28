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Дудник Иван Павлович
Дудник Иван Павлович
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Место рождения
Ивашков
, Одеська область
Дата рождения
До 1858
Дата смерти
До 1858
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивашков
, Одеська область
Смерть
До 1858
Ивашков
, Одеська область
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