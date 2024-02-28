Дудник Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудник Иван Павлович

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Смерть
До 1858
Ивашков, Одеська область
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