Овчинникова (Борисова) Вера Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Борисова) Вера Леонидовна

Место рождения

Оксочи, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.08.1894

Дата смерти

23.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894

Отец: Борисов Леонид Павлович

Мать: Борисова Клавдия Стефановна

Оксочи, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.02.1925

Дочь: Федорова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Кириллович

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.10.1959
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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