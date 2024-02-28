Овчинникова (Борисова) Вера Леонидовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1894
Дата смерти23.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894
Рождение ребёнка
14.02.1925
Дочь: Федорова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Кириллович
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.10.1959
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область