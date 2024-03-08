Баяндин Степан Елисеевич
Место рождениядеревня Семенова, Ёгвинская волость
Дата рожденияДо 1600
Дата смертиПосле 1647
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600
Отец: Баяндин Елисей
деревня Семенова, Ёгвинская волость
Отдел рукописей РГБ - Собрание рукописных книг Н. П. Румянцева, Ф.256 №308 - список Кайсарова, 1624 РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207 Автор письма ца... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баяндин Михаил Степанович
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
Неизвестно
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баяндин Никифор Степанович
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Смерть
После 1647