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Баяндин Степан Елисеевич

Место рождения

деревня Семенова, Ёгвинская волость

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

После 1647

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: Баяндин Елисей

Мать: не указана

деревня Семенова, Ёгвинская волость
Отдел рукописей РГБ - Собрание рукописных книг Н. П. Румянцева, Ф.256 №308 - список Кайсарова, 1624 РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207 Автор письма ца... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Мирон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Никифор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 - Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год), с. 207
Смерть
После 1647
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
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