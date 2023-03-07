Покрышкин Иван Юрьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Покрышкин Юрий (Юрка) Перфирьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1689
Сын: Покрышкин Абрам (Обросим) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723