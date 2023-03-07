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Покрышкин Иван Юрьев

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Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1723

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Покрышкин Юрий (Юрка) Перфирьев

Мать: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Покрышкин Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1689

Сын: Покрышкин Абрам (Обросим) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Покрышкин Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Покрышкин Моисей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Покрышкин Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723
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