Мухина (Тогусова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти11.12.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Тогусов Иван Федорович
Мать: Тогусова Анна Петрова
Бракосочетание
29.06.1820
Муж: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.08.1821
Дочь: Иванова Наталья Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
30.09.1823
Сын: Мухин Киприан Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1826
Сын: Мухин Козма Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1829
Сын: Мухин Иван Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1830
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1832
Дочь: Анна Акилина
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Мухин Леонтий Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1838
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1839
Сын: Мухин Симеон Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1841
Сын: Мухин Симеон Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич
Смерть
11.12.1874
77 лет от старости