Мухина (Тогусова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Тогусова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

11.12.1874

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Тогусов Иван Федорович

Мать: Тогусова Анна Петрова

Бракосочетание
29.06.1820

Муж: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.08.1821

Дочь: Иванова Наталья Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
30.09.1823

Сын: Мухин Киприан Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
26.10.1826

Сын: Мухин Козма Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1829

Сын: Мухин Иван Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1830

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.06.1832

Дочь: Анна Акилина

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мухин Леонтий Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
30.01.1838

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
10.04.1839

Сын: Мухин Симеон Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.02.1841

Сын: Мухин Симеон Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Яковлевич

Смерть
11.12.1874
77 лет от старости
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