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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Захаров Мелентий (Мелентей) Иванов
Отец ребёнка: Лопатин Иван
Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Лопатин Дорофей
Отец ребёнка: Лопатин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Устин Иванов
Отец ребёнка: Лопатин Иван