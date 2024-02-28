Чернявский Матвей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.09.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Чернявский Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Чернявский Игнатий Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.09.1889 ст.
Похороны
22.09.1889 ст.