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Чернявский Матвей Леонтьевич

Место рождения

Триданы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.09.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Чернявский Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Чернявский Игнатий Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Смерть
21.09.1889 ст.
Триданы, Мядельский район, Минская область
Похороны
22.09.1889 ст.
Триданы, Мядельский район, Минская область
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