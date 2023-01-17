Суровцов Александр Иринархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Александр Иринархович

Суровцов Александр Иринархович

avatar

Место рождения

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Суровцов Иринарх Алексеевич

Мать: Суровцова Евлалия Ивановна

Николаевский Верхнераменский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил один класс Духовной Семинарии.
Работа или профессия
03.09.1889 ст.
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Определен учителем в Вожегодскую церковно-приходскую школу Кадниковского уезда.
Работа или профессия
28.01.1892 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен в псаломщика к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.08.1892 ст.
Кузнецовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
По прошению переведен псаломщиком к Ильинской Лондужской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
05.02.1895 ст.
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона к Леонтиевской Глушицкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Суровцова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Сын: Суровцов Борис Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
21.02.1899 ст.
Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Николаевской Кузнецовской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Суровцова Анимаиса Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1901 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Дочь: Суровцова Нина Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Рождение ребёнка
05.04.1905 ст.

Дочь: Суровцова Александра Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Дочь: Суровцова Галина Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
02.12.1907 ст.
Нижняя Подюга, Тавренская волость, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
Около 1908
Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Комо-Дамиановской Кихтенской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.

Сын: Суровцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close