Суровцов Александр Иринархович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1870
Сын диакона Николаевской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил один класс Духовной Семинарии.
Работа или профессия
03.09.1889 ст.
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Определен учителем в Вожегодскую церковно-приходскую школу Кадниковского уезда.
Работа или профессия
28.01.1892 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен в псаломщика к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
20.08.1892 ст.
Кузнецовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
По прошению переведен псаломщиком к Ильинской Лондужской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
05.02.1895 ст.
Рукоположен во диакона к Леонтиевской Глушицкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.
Сын: Суровцов Борис Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Работа или профессия
21.02.1899 ст.
Перемещен к Николаевской Кузнецовской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Суровцова Анимаиса Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1901 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Суровцова Нина Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Рождение ребёнка
05.04.1905 ст.
Дочь: Суровцова Александра Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Суровцова Галина Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Работа или профессия
02.12.1907 ст.
Нижняя Подюга, Тавренская волость, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Воскресенской Нижнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
Около 1908
Переведен к Комо-Дамиановской Кихтенской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.
Сын: Суровцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно