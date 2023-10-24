Осипов Игнатий Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Дата рождения31.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
26.08.1932
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
15.01.1936
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
12.01.1938
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.07.1940
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.03.1949
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
23.05.1951
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
13.01.1954
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома