Осипов Игнатий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Игнатий Дмитриевич

Осипов Игнатий Дмитриевич

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с

Дата рождения

31.12.1908

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908

Отец: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
26.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
15.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
12.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
13.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья Алексеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
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