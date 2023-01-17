Петряшов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Военная служба
22.05.1917 ст.
Болен цингой. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Военная служба
08.06.1917 ст.
Поступил в лазарет. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Семейный. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Смерть
Неизвестно