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Петряшов Александр Васильевич

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Место рождения

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Военная служба
22.05.1917 ст.
Болен цингой. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Военная служба
08.06.1917 ст.
Поступил в лазарет. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Семейный. РГВИА , Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 846
Смерть
Неизвестно
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