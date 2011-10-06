Заленская (Назаренко) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заленская (Назаренко) Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1945

Дата смерти

06.10.2011

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945

Отец: Назаренко Федор Терентьевич

Мать: Назаренко Мария

Бракосочетание
11.07.1964

Муж: Заленский Владимир

Рождение ребёнка
25.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заленский Владимир

Рождение ребёнка
31.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заленский Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Заленский Владимир

Смерть
06.10.2011
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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