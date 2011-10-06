Заленская (Назаренко) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1945
Дата смерти06.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945
Отец: Назаренко Федор Терентьевич
Мать: Назаренко Мария
Бракосочетание
11.07.1964
Муж: Заленский Владимир
Рождение ребёнка
25.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заленский Владимир
Рождение ребёнка
31.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заленский Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Заленский Владимир
Смерть
06.10.2011
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край