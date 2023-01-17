Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Тарасович
Смерть
Неизвестно