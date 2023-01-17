Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Тарасович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Тарасович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Тарасович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Тарасович

Смерть
Неизвестно
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