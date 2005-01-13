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Морозова (Морозова) Лидия

Место рождения

деревня Чуваши Кировская область

Дата рождения

18.03.1932

Дата смерти

13.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1927 г.р.
Около 1930 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932

Отец: Морозов Семён

Мать: Морозова (Ушакова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буц Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Лысков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысков Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Муценик Юрис (Егор)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муценик Юрис (Егор)

Рождение ребёнка
22.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысков Иван

Рождение ребёнка
06.06.1958

Сын: Муценик Юрий

Отец ребёнка: Муценик Юрис (Егор)

Смерть
13.01.2005
Причина смерти: Болезнь (сердце)
Похороны
Неизвестно

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