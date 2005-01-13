Морозова (Морозова) Лидия
Место рождениядеревня Чуваши Кировская область
Дата рождения18.03.1932
Дата смерти13.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932
Отец: Морозов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буц Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Лысков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысков Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Муценик Юрис (Егор)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муценик Юрис (Егор)
Рождение ребёнка
22.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысков Иван
Рождение ребёнка
06.06.1958
Сын: Муценик Юрий
Отец ребёнка: Муценик Юрис (Егор)
Смерть
13.01.2005
Причина смерти: Болезнь (сердце)
Похороны
Неизвестно