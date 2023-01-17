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Садокова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Муж: Садоков Василий Константинович

Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.

Дочь: Садокова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Дочь: Садокова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: Садокова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.

Сын: Садоков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1902 ст.

Сын: Садоков Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Сын: Садоков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.

Дочь: Садокова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Садокова Августа Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.

Дочь: Садокова Ия Васильевна

Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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