Садокова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.
Дочь: Садокова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Дочь: Садокова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Дочь: Садокова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.
Сын: Садоков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
25.03.1902 ст.
Сын: Садоков Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Сын: Садоков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
04.01.1907 ст.
Дочь: Садокова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Садокова Августа Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Рождение ребёнка
05.05.1915 ст.
Дочь: Садокова Ия Васильевна
Отец ребёнка: Садоков Василий Константинович
Смерть
Неизвестно