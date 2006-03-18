Албатова (Семко) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1933
Дата смерти18.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1933
Отец: Семко Василий Тимофеевич
Мать: Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
19.07.1953
Дочь: Назаренко Алла Васильевна
Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович
Гуково, Ростовская
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Албатова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1965
Дочь: Нэлли Васильевна
Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович
Смерть
18.03.2006