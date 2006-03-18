Албатова (Семко) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлбатова (Семко) Клавдия Васильевна

Албатова (Семко) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.04.1933

Дата смерти

18.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1933

Отец: Семко Василий Тимофеевич

Мать: Ульяна Дмитриевна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1951

Муж: Албатов Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1953

Дочь: Назаренко Алла Васильевна

Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович

Гуково, Ростовская
Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Албатова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.07.1965

Дочь: Нэлли Васильевна

Отец ребёнка: Албатов Василий Иванович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
18.03.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close