Безродный Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2015
Дочь: Фролова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
06.02.2022
Дочь: Фролова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно