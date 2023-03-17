Безродный Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродный Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2015

Дочь: Фролова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
06.02.2022

Дочь: Фролова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина Борисовна

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