Соколова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1905 ст.
Сын: Соколов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Соколов Яков Нилович
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Яков Нилович
Смерть
Неизвестно