Семёнова (Львова) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смерти23.11.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Львов Фёдор Петрович
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:160209
Бракосочетание
До 1825 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Смерть
23.11.1864 ст.
Голубино, Домодедово, Московская область
https://is-tok.ru/o-mogile-alekseya-semenova/?ysclid=lslou9ij7f542163018
Похороны
25.11.1864 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния