Семёнова (Львова) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Львова) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

23.11.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Львов Фёдор Петрович

Мать: не указана

https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:160209
Бракосочетание
До 1825 ст.

Муж: Семёнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Семёнов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Смерть
23.11.1864 ст.
Голубино, Домодедово, Московская область
https://is-tok.ru/o-mogile-alekseya-semenova/?ysclid=lslou9ij7f542163018
Похороны
25.11.1864 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
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