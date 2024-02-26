Заруцкая (Стеклицка) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти?.10.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Данилевич Юзефа Францевна
Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич
Россия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Згерская Марина Францевна
Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Малаховская Анеля Францевна
Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич
с. Виноградовка Житомирской области Украина
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.04.1915
Дочь: Мазуркевич Марцелина Францевна
Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1933