Заруцкая (Стеклицка) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заруцкая (Стеклицка) Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Данилевич Юзефа Францевна

Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич

Россия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Згерская Марина Францевна

Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Малаховская Анеля Францевна

Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич

с. Виноградовка Житомирской области Украина
Рождение ребёнка
1911

Сын: Заруцкий Петр Францевич

Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич

Рождение ребёнка
21.04.1915

Дочь: Мазуркевич Марцелина Францевна

Отец ребёнка: Заруцкий Франц Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заруцкий Франц Леонтьевич

Смерть
?.10.1933
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