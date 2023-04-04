(Мандельштам) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мандельштам) Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Мать: Софья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евгения Лазаревна

Отец ребёнка: Розенфельд Лазарь Моисеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лидия Лазаревна

Отец ребёнка: Розенфельд Лазарь Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенфельд Лазарь Моисеевич

Смерть
1965
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