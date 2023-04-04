(Мандельштам) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Мать: Софья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евгения Лазаревна
Отец ребёнка: Розенфельд Лазарь Моисеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лидия Лазаревна
Отец ребёнка: Розенфельд Лазарь Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965