Андрийченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрийченко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Андрийченко Петр Иванович

Мать ребёнка: Андрийченко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрийченко Илья Иванович

Мать ребёнка: Андрийченко Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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