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Егор Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Прокопий Ксенофонтович

Мать: Марина Степановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Емельян Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Петр Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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