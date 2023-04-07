Егор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Прокопий Ксенофонтович
Мать: Марина Степановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Емельян Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Петр Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно