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Деркачёв Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

20.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1781

Сын: Деркачёв Аким Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.07.1788

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.10.1793

Сын: Деркачёв Яков Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.08.1795

Сын: Деркачёв Матвей Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1796

Сын: Деркачёв Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.01.1798

Сын: Деркачёв Матвей Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
удельный крестьянин
Смерть
20.02.1833
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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