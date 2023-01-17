Деркачёв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти20.02.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1781
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.07.1788
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.10.1793
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.08.1795
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.08.1796
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.01.1798
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
20.02.1833
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно