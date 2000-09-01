Михайлова (Железова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Железова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Рождение ребёнка
20.12.1956

Дочь: Бахарева (Михайлова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Смерть
01.09.2000

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