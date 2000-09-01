Михайлова (Железова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Рождение ребёнка
20.12.1956
Дочь: Бахарева (Михайлова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Смерть
01.09.2000