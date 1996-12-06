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Одинец Александр Александрович
Одинец Александр Александрович
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Место рождения
г. Киев
Дата рождения
06.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Одинец Александр Николаевич
1972 г.р.
Мать
Одинец (Кравченко) Наталья Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1996
Отец:
Одинец Александр Николаевич
Мать:
Одинец Наталья Сергеевна
г. Киев
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