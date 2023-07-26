Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Жарков Иван Яковлевич

Мать: Жаркова Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов 6 детей рано умерли Васильевич

Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1927

Дочь: Акимова (Салманова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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