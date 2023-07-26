Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Жарков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов 6 детей рано умерли Васильевич
Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1927
Дочь: Акимова (Салманова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салманов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно