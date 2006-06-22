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Трофимова Валерия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2006

Отец: Трофимов Роман Николаевич

Мать: Трофимова Ольга Валерьевна

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