Скворцов Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Александр Ильич

Скворцов Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Илья Иванович

Мать: Скворцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.