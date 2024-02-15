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Суразакова Марина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суразаков Вячеслав Степанович

Рождение ребёнка
19.02.2004

Сын: Суразаков Кирилл Вячеславович

Отец ребёнка: Суразаков Вячеслав Степанович

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
20.09.2008

Дочь: Суразакова Снежанна Вячеславовна

Отец ребёнка: Суразаков Вячеслав Степанович

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

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