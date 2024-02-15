Суразакова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2004
Сын: Суразаков Кирилл Вячеславович
Отец ребёнка: Суразаков Вячеслав Степанович
Рождение ребёнка
20.09.2008
Дочь: Суразакова Снежанна Вячеславовна
Отец ребёнка: Суразаков Вячеслав Степанович